LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | poca attività in pista sul bagnato Resiste il miglior tempo di Mir

Nella seconda giornata di test a Sepang, la pista bagnata ha frenato le attività in pista. I piloti sono usciti poco, concentrandosi più che altro sul giro singolo. Joan Mir, con la sua Honda, resta in testa con il miglior tempo di 1:56, senza che nessuno riesca a migliorarlo. La classifica combinata del secondo giorno non cambia rispetto a ieri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 Nessuna variazione nella classifica combinata del day-2: 1 Joan Mir – HRC Honda 1:56.874 2 Franco Morbidelli – Ducati Pertamina VR46 +0.109 3 Fabio Di Giannantonio – Ducati Pertamina VR46 +0.175 4 Pedro Acosta – Red Bull KTM +0.242 5 Maverick Vinales – Red Bull KTM Tech +0.252 6 Marco Bezzecchi – Aprilia +0.267 7 Raul Fernandez Aprilia Trackhouse +0.400 8 Francesco Bagnaia – Ducati Factory +0.428 9 Ai Ogura Aprilia Trackhouse +0.502 10 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 +0.676 10.24 Purtroppo la pioggia ha complicato i piani dei vari team, che dovranno recuperare il tempo perso domani in occasione dell’ultima giornata di test a Sepang. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Sepang, le prove della MotoGP sono cominciate con la sessione mattutina del secondo giorno.

Joan Mir si prende la testa della classifica nei test di Sepang, con un tempo che lo mette davanti a Morbidelli e Di Giannantonio.

