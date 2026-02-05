Inizia con ritmo forte il test di Sepang: Bezzecchi si prende la prima posizione davanti a Mir e Marquez. Bagnaia, invece, si piazza in decima posizione, lontano dai primissimi. Raul Fernandez continua a spingere, segnando il miglior tempo nel secondo settore, ma poi rallenta nel terzo e chiude con oltre sei secondi di ritardo dal leader. La giornata di prove si fa interessante, con i piloti che cercano il miglior feeling prima dell’inizio della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.33 Raul Fernandez non si ferma e fa segnare 147 millesimi di record nel T2, quindi rallenta nel T3 e chiude a oltre 6 secondi da Bezzecchi. Ai Ogura sale al terzo posto a 679 millesimi. 03.30 Fernandez fa segnare il record nel T1 e T2 e chiude in 1;57.708 ed è secondo a 441 millesimi dalla vetta. I Marquez e Bagnaia sono fermi ai box. 03.27 Marco Bezzecchi spinge ancora e scende a 1:57.267! Il romagnolo precede per 697 millesimi su Mir e 793 su Marc Marquez. 03.24 Marc Marquez prosegue e si porta a soli 96 millesimi da Joan Mir in 1:58.060. Marco Bezzecchi risponde in 1:57. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bezzecchi parte forte davanti a Mir e Marquez, 9° Bagnaia

Approfondimenti su MotoGP Test

Questa mattina a Sepang è iniziato il test ufficiale della MotoGP.

Joan Mir si posiziona in testa alla prima giornata dei test a Sepang, precedendo di poco Morbidelli e Di Giannantonio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su MotoGP Test

Argomenti discussi: IN DIRETTA: il test di Sepang minuto per minuto; Test MotoGP, risultati e tempi in diretta LIVE; MotoGP, Joan Mir svetta nel day-2 dei test a Sepang. La pioggia rovina i piani in Malesia, Yamaha non gira; LIVE - MotoGP 2026. Test ufficiali di Sepang (3, 4 e 5 Febbraio).

LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Mir il più veloce prima della pioggia. Allarme motore per YamahaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.03 Finisce qui la nostra diretta, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 11.01 ... oasport.it

MotoGP, LIVE - La diretta minuto per minuto del terzo giorno di test a SepangMotoGP: Si chiudono oggi le prove sul circuito Malese. Attese 'prove di qualifica' nelle prime ora del mattino e simulazioni gara nel pomeriggio. Tempi, foto, notizie e curiosità da bordio pista ... gpone.com

MOTOGP | Nei test a Sepang domina la pioggia. Vola la Honda, Yamaha non c'è. Marc Marquez 15mo con Ducati, 8o Bagnaia. Aprilia 6a con Bezzecchi. #ANSA facebook

MOTOGP | Nei test a Sepang domina la pioggia. Vola la Honda, Yamaha non c'è. Marc Marquez 15mo con Ducati, 8o Bagnaia. Aprilia 6a con Bezzecchi. #ANSA x.com