Joan Mir si posiziona in testa alla prima giornata dei test a Sepang, precedendo di poco Morbidelli e Di Giannantonio. Bezzchi si piazza al sesto posto, davanti a Bagnaia, mentre Ai Ogura continua a spingere forte nel suo time attack. La pista si anima con i piloti che cercano il miglior tempo prima dell’inizio della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.03 Ai Ogura prosegue nel suo time attack e scende a 1:57.376 a 502 millesimi dalla vetta. 05.00 Si chiudono le prime due ore di lavoro in pista. Ai Ogura sale all’ottavo posto in 1:57.516 a 642 millesimi da Joan Mir. 04.57 Franco Morbidelli gira in 1:58.569, Marco Bezzecchi si migliora in 1:57.141 04.54 Di nuovo in pista anche Marco Bezzecchi e Luca Marini. 04.51 Dopo un traffico notevole ora ci sono solo 3 piloti in pista. Bagnaia, Marc Marquez e Fernandez. 04.48 Inizia a scaldarsi la situazione a Sepang. 30° per quanto riguarda l’atmosfera e 46 sull’asfalto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Joan Mir precede Morbidelli e Di Giannantonio, 6° Bezzecchi davanti a Bagnaia

Approfondimenti su MotoGP Test Sepang2026

Joan Mir si prende la testa della classifica nei test di Sepang, con un tempo che lo mette davanti a Morbidelli e Di Giannantonio.

Questa mattina a Sepang è iniziato il test ufficiale della MotoGP.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Hari ini Rider motoGP test pramusim 2026 mandalika sirkuit di jajal habis, pertama kali rossi

Ultime notizie su MotoGP Test Sepang2026

Argomenti discussi: IN DIRETTA: il test di Sepang minuto per minuto; MotoGP in pista per i test: tempi e novità LIVE da Sepang; MotoGP | Test Sepang 2026: la prima giornata in DIRETTA (live e foto); MotoGP, Test Sepang 2026: programma, orari, tv, streaming.

MotoGP, test di Sepang: risultati e tempi in diretta LIVE dalla MalesiaLuca Marini e Joan Mir al momento hanno toccato il massimo della velocità in pista arrivando con la loro Honda a 342,8 km/h. In fondo alla classifica ci sono invece tutte le Yamaha V4, che pagano dai ... sport.sky.it

MotoGP, LIVE - La diretta minuto per minuto della seconda giornata di test a SepangMotoGP: Dalle 10 alle 18 (ora locale) tornano in pista tutti i piloti, non ci sarà Quartararo che ieri si è fratturato un dito. Tempi, foto, notizie e curiosità dal circuito malese ... gpone.com

Il primo giorno di test a Sepang è agli archivi e Marc Marquez ha ripreso dove aveva terminato prima dell'incidente con Bezzecchi. Ciononostante non si è beato del miglior tempo spiegando di averlo fatto con gomme morbide (come gli altri veloci comunque), - facebook.com facebook

MotoGP, oggi i test di Sepang: le novità e le FOTO dalla Malesia #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP x.com