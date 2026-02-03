LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Bezzecchi subito davanti esordiscono Bagnaia e Marquez

Inizia il test a Sepang e subito Marco Bezzecchi mette in mostra un buon ritmo, occupando la prima posizione. Escono per la prima volta in pista anche Pecco Bagnaia e Marc Marquez, che si preparano alla stagione 2026. Intanto, mancano all’appello Fermin Aldeguer e Jorge Martin, entrambi alle prese con infortuni e assenti in questa prima fase dei test.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.45 Ricordiamo che in questi test mancheranno Fermin Aldeguer e Jorge Martin per colpa di due infortunio. L'ex campione del mondo 2024, quindi, salta i test di Sepang per il secondo anno consecutivo. 3.42 Il team Aprilia racconta come si svilupperà il Day-1 per la scuderia di Noale: " Dopo il lavoro di shakedown, Marco Bezzecchi farà un confronto tra la RS-GP25 e la RS-GP26. Dopo una serie di verifiche, procederemo anche con ulteriori test su diverse soluzioni aerodinamiche della moto 2026. Nel corso del pomeriggio è inoltre prevista la prova di un forcellone nuovo.

