LIVE Italia-Francia Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA | caccia ad una storica vittoria!

Questa mattina si gioca una partita importante tra Italia e Francia nel torneo olimpico di hockey su ghiaccio femminile. L’Italia cerca di conquistare una vittoria storica alla sua prima giornata nel gruppo B. Seguiamo la partita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale, mentre le atlete scendono sul ghiaccio per cercare di portare a casa un risultato che potrebbe fare la differenza nel cammino verso le medaglie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, match valido per la prima giornata del gruppo B del torneo olimpico di hockey su ghiaccio femminile. Le azzurre di Eric Bouchard infiammano la Santa Giulia Ice Hockey Arena di Milano lanciando la sfida alle cugine d’oltralpe. Incontro da non fallire per la compagine italiana, nel girone completato da Germania, Svezia e Giappone. Il gruppo azzurro sogna di far appassionare i tifosi che riempiranno gli spalti. Nel roster un giusto mix di atlete nate e formate in Italia, ed altre con origini del Bel Paese e formazione nordamericana. 🔗 Leggi su Oasport.it

