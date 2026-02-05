LIVE Italia-Francia 1-1 Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA | inizia il secondo periodo

Inizia il secondo periodo tra Italia e Francia nell’hockey ghiaccio femminile, con il punteggio ancora in parità 1-1. La squadra azzurra torna in campo con determinazione, subito protagonista di una grande occasione: Fantin sfiora il gol con un tiro che si stampa sul palo. Matilde, ancora una volta, si distingue con una giocata spettacolare, mettendo in difficoltà l’avversaria prima di lasciare partire un altro tentativo che finisce fuori di un soffio. La partita è aperta e promette emozioni fino all’ultimo minuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10? Si ritorna in parità numerica. 8? Palo di Fantin! Giocata spettacolare di Matilde, che manda al bar l'avversaria diretta prima di lasciare andare la conclusione che si stampa sul palo. 8? Penalità per Rozier (carica illegale). Arriva finalmente il primo power play per l'Italia. Superiorità numerica di 2 minuti per le azzurre. 7? Lotta furibonda alla balaustra, ma l'Italia resta nel terzo offensivo. 5? Conclusione di Aurard che trova la risposta di Fedel. 4? Girandola di cambi da una parte e dall'altra. Gli head coach cercano di tenere alti i ritmi di gioco.

