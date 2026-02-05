LIVE Italia-Corea del Sud 8-4 Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA | gli azzurri possono controllare il vantaggio nell’ultimo end

Questa sera gli azzurri di curling hanno battuto la Corea del Sud 8-4, in una partita che ha visto gli italiani mantenere il vantaggio fino all’ultimo end. La sfida, valida per le Olimpiadi 2026, si è mantenuta equilibrata fino agli ultimi colpi, quando gli azzurri sono riusciti a chiudere in vantaggio. Ora si attende l’eventuale aggiornamento sui prossimi turni.

OTTAVO END 11:28 Scegliamo la via conservativa, ovvero concedere punti agli avversari senza rischiare l'imbarcata. Kim sbaglia l'ultimo tiro, ne lasciamo soltanto due di punti. Italia 8 Corea del Sud 4 dopo sette end. 11:25 Situazione spinosa. Ci sono tre punti sudcoreani quando mancano soltanto gli ultimi tiri. Timeout Italia, con Constantini che lancerà l'ultima stone. 11:23 Bocciata mancata da Mosaner. Occasione per gli asiatici con gli ultimi due tiri. 11:21 Corea del Sud che avrà a disposizione l'ultimo tiro per cercare di allungare il match.

