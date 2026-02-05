Questa sera gli azzurri di curling vincono 8-2 contro la Corea del Sud, nella partita valida per le Olimpiadi 2026. Gli italiani conquistano due punti nel sesto end e continuano a muoversi bene nel torneo. Segui la diretta per aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING MISTO DALLE 19.05 SETTIMO END 11:15 Non sbaglia Stefania! Arrivano altri due punti per gli azzurri. Italia 8 Corea del Sud 2 dopo sei end. 11:14 Kim piazza un buon draw nel tentativo di limitare i danni. Un punto Italia, ma abbiamo a disposizione il tiro di Constantini. 11:12 Super doppia bocciata con annesso draw di Amos Mosaner. Abbiamo 4 punti quando mancano gli ultimi tiri. 11:10 Ricordiamo che in questo sesto end l’Italia avrà a disposizione l’ultimo tiro. 11:09 Fioccano gli errori dei sudcoreani. Occasionissima per gli azzurri, che riempiono la casa di stone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Corea del Sud 8-2, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: due punti azzurri nel sesto end

Questa sera l’Italia ha battuto la Corea del Sud 6-1 nel curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Finisce 1-1 tra Italia e Corea del Sud nel secondo end del match di curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

LIVE Italia-Corea del Sud 6-1, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: mano rubata da tre punti per gli azzurri nel quarto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING MISTO DALLE 19.05 10:59 Mettiamo ancora pressione sui nostri ... oasport.it

Italia-Corea e Italia-Canada oggi in tv, curling misto: orari Olimpiadi 5 febbraio, programma, streamingOggi giovedì 5 febbraio si entra nel vivo del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e l'Italia farà il proprio ... oasport.it

Stasera l’Italia del doppio misto di curling giocherà contro la Corea del Sud nella prima sessione del round robin. di Edoardo Falzon https://opinione.it/sport/2026/02/04/edoardo-falzon-olimpiadi-invernali-milano-cortina-inaugurazione-curling/ facebook

