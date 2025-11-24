LIVE Italia-Polonia 9-5 Europei curling 2025 in DIRETTA | mano rubata da due punti degli azzurri all’ottavo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:28 Tocca agli skip. Italia che si sta difendendo egregiamente. La missione è quasi compiuta. 21:26 Gli azzurri bocciano forte sulle guardie avversarie per mantenere ampia la visuale di gioco. 21:24 C’è scoramento sui volti dei polacchi, che avranno a disposizione l’ultimo tiro del nono end. NONO END 21:18 MANO RUBATA DA 2 PUNTI! Sbaglia Stych, che non mette a segno la giocata con l’auto-bocciata. Finalmente gli azzurri allungano, è 9-5 Italia a due end dal termine! 21:16 Perfetto invece il draw di Retornaz, che piazza la seconda stone italiana a punto. 🔗 Leggi su Oasport.it

