LIVE Italia-Canada 0-5 Olimpiadi curling in DIRETTA | primo end disastroso per gli azzurri

Questa mattina gli azzurri hanno affrontato il Canada nel match di curling alle Olimpiadi. Il primo end si è rivelato disastroso: gli italiani hanno subito cinque punti e sono già in difficoltà. La partita prosegue, ma il punteggio appare difficile da recuperare. Gli sportivi italiani seguono con ansia ogni mossa, sperando in una reazione nella seconda parte del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING MISTO DALLE 10.05 19.21: Una stone azzurra a punto dopo tre tiri del secondo end 19.17: Subito un end terribile per l’Italia che subisce 5 punti in un end dove nulla ha funzionato per gli azzurri 19.14: Situazione già complicata per l’Italia quando mancano due tiri alla fine dell’end 19.10: una stone canadese a punto quando mancano quattro tiri alla fine dell’end 19.07: Mano al Canada e primo errore di Mosaner che va a colpire la sua guardia 19.03: Le altre tre favorite principali, oltre al Canada, sono la Svizzera di Yannick e Briar Schwaller, e la Gran Bertagna di Jennifer Dodds e Bruce Mouat. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Canada 0-5, Olimpiadi curling in DIRETTA: primo end disastroso per gli azzurri Approfondimenti su Italia Canada LIVE Italia-Corea del Sud 8-4, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: gli azzurri possono controllare il vantaggio nell’ultimo end Questa sera gli azzurri di curling hanno battuto la Corea del Sud 8-4, in una partita che ha visto gli italiani mantenere il vantaggio fino all’ultimo end. LIVE Italia-Corea del Sud 6-1, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: mano rubata da tre punti per gli azzurri nel quarto end Questa sera l’Italia ha battuto la Corea del Sud 6-1 nel curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Constantini e Mosaner da FAVOLA! ORO storico nel Curling | PECHINO 2022 | HIGHLIGHTS Ultime notizie su Italia Canada Argomenti discussi: Hockey su ghiaccio donne: la Francia sblocca il match in power play; Curling doppio misto: le big iniziano bene; Agenda del 30 gennaio 2026; Dove vedere le Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e in streaming. LIVE Italia-Canada, Olimpiadi curling in DIRETTA: subito uno scontro diretto da brividi contro una delle favoriteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING MISTO DALLE 10.05 Buonasera amici e amiche di OA Sport e ... oasport.it 13 Anni in Canada #fblifestyle #canada #italia #italianiallestero facebook Meet Grassi Pietre at #IDS2026 With ITA – Italian Trade Agency Pietra di Vicenza: luxury stone for architecture & restoration. Booth 628 | Metro Toronto Convention Centre ice.it/en/markets/can… #MadeInItaly #Architecture #Toronto #GrassiPietre x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.