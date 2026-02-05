LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Vece e Cenci in semifinale nel keirin ora Predomo e Moro agli spareggi

Gli Europei di ciclismo su pista sono in pieno svolgimento e le gare si fanno sempre più emozionanti. Questa mattina, Vece e Cenci sono riusciti a qualificarsi per la semifinale nel keirin, mentre Predomo e Moro si contendono ancora gli spareggi per accedere alla fase successiva. I primi risultati mostrano che la competizione è serrata e ogni secondo conta. Nel frattempo, Nikits Kalachnik ha chiuso l’ultimo giro in 9.701 secondi, vincendo la manche e dimostrando di essere in forma. La giornata promette ancora molte sorprese

11.29 Vince Nikits Kalachnik, ultimo giro in 9.701 per lui. 11.26 Questi gli atleti inseriti nella quarta batteria: 87 LTU VADAPALAS Eimantas 64 GRE CHAROVAS Miltiadis 144 UKR DANYLCHUK Bohdan 155 AIN KALACHNIK Nikita 11.25 Vince Ledingham-Horn, battuti in ordine Zaitsau, Vingherhoets e Rudyk. 11.23 Questi i protagonisti del terzo gruppo: 12 BEL VINGERHOETS Yeno 60 GBR LEDINGHAM-HORN Harry 101 POL RUDYK Mateusz 149 AIN ZAITSAU Artsiom 11.22 Vince Peterka al fotofinish su Lendel. 11.21 Ecco la seconda batteria: 150 AIN HLOVA Aliaksandr 22 CZE PETERKA David 86 LTU LENDEL Vasilijus 105 POL BEDNAREK Eliasz 129 ESP SANCHEZ GARMENDIA Esteban

