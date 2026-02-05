LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | bene Vece nel keirin femminile ripescaggi per Cenci Moro e Predomo

Questa mattina le gare degli Europei di ciclismo su pista sono ripartite con le donne protagoniste. Vece ha fatto bene nel keirin femminile, mentre Cenci, Moro e Predomo hanno ottenuto il ripescaggio e continueranno a competere. La corsa si fa sempre più interessante, con i ciclisti che cercano di conquistare un posto in finale. La diretta continua, con aggiornamenti in tempo reale.

10.44 Tornano protagoniste le donne con i ripescaggi del keirin. C'è Matilde Cenci. 10.43 Entrambi gli azzurri, dunque, andranno ai ripescaggi. 10.42 Vince il francese Helal, qualificato, davanti a Leneman e Predomo. 10.40 Non prenderà il via Maximilian Dörnbach, inserito in questa batteria. 10.39 Ecco l'ultima start list del keirin maschile: 32 FRA HELAL Rayan 83 ITA PREDOMO Mattia 87 LTU VADAPALAS Eimantas 98 NED LENEMAN Loris 150 AIN HLOVA Aliaksandr 10.38 Vince facile il neo campione europeo dello sprint Matthew Richardson. Adesso Predomo nell'ultima batteria.

