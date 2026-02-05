LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | si inizia con il keirin femminile presenti Vece e Cenci

Questa mattina, gli Europei di ciclismo su pista sono partiti con le qualificazioni del keirin femminile e maschile. Alla prima sessione, che si è appena conclusa, sono scese in pista le atlete come Vece e Cenci, pronte a dare il massimo. L’evento continua nel pomeriggio, con le gare decisive che si svolgeranno a partire dalle 12.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.43 Nella prima sessione di gara sono previste le qualificazioni del keirin femminile e maschile, mentre, nella seconda parte che prenderà il via alle 12.30, avremo semifinali e finali del keirin separate dalla madison donne, la stessa specialità ma con protagonisti gli uomini, chiuderà, infine, gli Europei. 9.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026, a Konya, Turchia. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026, a Konya, Turchia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: si inizia con il keirin femminile, presenti Vece e Cenci Approfondimenti su Europei Ciclismo LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: tocca alle donne nel chilometro, presenti Vece e Cenci Questa mattina si accendono i Campionati Europei di ciclismo su pista 2026, con le donne protagoniste nel chilometro. LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: si parte con i quarti dello sprint femminile, c’è Miriam Vece Questa sera, ai campionati europei di ciclismo su pista, si è aperta la sessione dei quarti di finale dello sprint femminile. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ciclismo: Italia trionfa agli Europei con oro e argento! Ultime notizie su Europei Ciclismo Argomenti discussi: LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: quartetto donne azzurro di bronzo! Paternoster e Bianchi ai piedi del podio; LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: doppio argento per l’Italia con Vece e Venturelli; LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Renato Favero è bronzo nell’inseguimento! Balsamo quarta nell’Omnium; LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: bronzo storico per l’Italia nella team sprint maschile! Quinti Baima e Boscaro. LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: doppio argento per l’Italia con Vece e VenturelliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:42 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista. Vi ... oasport.it LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: ultima giornata, azzurri per stupire nella madisonCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima giornata degli ... oasport.it Grande giornata per l’Italia agli Europei di ciclismo su pista in Turchia! Miriam Vece conquista la medaglia d’argento nel chilometro da fermo, mentre Federica Venturelli sale sul podio nell’inseguimento individuale, portando a casa il suo secondo facebook LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: attesa per Simone Consonni nell’omnium - x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.