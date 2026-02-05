LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | si inizia con il keirin femminile presenti Vece e Cenci

Questa mattina, gli Europei di ciclismo su pista sono partiti con le qualificazioni del keirin femminile e maschile. Alla prima sessione, che si è appena conclusa, sono scese in pista le atlete come Vece e Cenci, pronte a dare il massimo. L’evento continua nel pomeriggio, con le gare decisive che si svolgeranno a partire dalle 12.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.43 Nella prima sessione di gara sono previste le qualificazioni del keirin femminile e maschile, mentre, nella seconda parte che prenderà il via alle 12.30, avremo semifinali e finali del keirin separate dalla madison donne, la stessa specialità ma con protagonisti gli uomini, chiuderà, infine, gli Europei. 9.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026, a Konya, Turchia. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026, a Konya, Turchia. 🔗 Leggi su Oasport.it

