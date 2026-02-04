LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | tocca alle donne nel chilometro presenti Vece e Cenci

Questa mattina si accendono i Campionati Europei di ciclismo su pista 2026, con le donne protagoniste nel chilometro. A sfidarsi ci sono Vece e Cenci, pronte a dare il massimo. La russa Tserakh ha già fatto segnare un tempo di 1’06.639, con una media di 54.022 kmh. La gara è in pieno svolgimento e gli appassionati seguono in diretta ogni movimento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 1'06.639 il tempo della russa Tserakh, media di 54.022 kmh. 12.59 Ecco la start list: 109 AIN TSERAKH Hanna 40 GBR RICHARDSON Kate 48 IRL CREIGHTON Erin Grace 106 UKR POLISHCHUK Viktoriia 46 IRL JEFFERS Susan Emma 111 AIN BASIAKOVA Varvara 58 ITA CENCI Matilde 116 AIN EVLANOVA Ekaterina 7 BEL GHEYSENS Zita 36 GBR CAPEWELL Sophie 29 GER GRABOSCH Pauline Sophie 89 ESP CASAS ROIGE Helena 11 CZE JABORNIKOVA Anna 64 NED van der PEET Steffie 32 GER SCHNEIDER Clara 20 FRA GROS Mathilde 103 UKR BILETSKA Alla 52 ITA VECE Miriam 9 CZE JABORNIKOVA Veronika 63 NED van de WOUW Hetty 113 AIN AINBURLAKOVA Iana

