Oggi i campioni europei di ciclismo su pista hanno lasciato spazio alle qualifiche del keirin maschile, senza riuscire a conquistare le medaglie. Vece e Cenci non sono riusciti a passare alla fase finale e ora si concentrano sulla prossima corsa. Nel frattempo, nelle qualifiche, Derache, Nulens e Ledingham-Horn hanno ottenuto il pass per la finale, lasciando gli altri a guardare. La corsa continua, e i protagonisti si preparano per le prossime sfide.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48 Derache, Nulens e Ledingham-Horn qualificati per la finale. 12.47 Si sposta la moto, tre giri al termine. 12.46 Partiti. 12.44 Ora la seconda semifinale, ecco i partenti: 11 BEL NULENS Lowie 35 FRA DERACHE Tom 49 GER SPIEGEL Luca 60 GBR LEDINGHAM-HORN Harry 99 NOR PETTERSEN Tim Edvard Mechtchanski H 157 AIN KIRILTSEV Nikita 12.42 Richardson, Kalachnik e Lavreysen in finale. L’olandese ha rischiato molto, ma è riuscito comunque a qualificarsi, probabilmente la condizione non è delle migliori. 12.41 Partiti, sfida interessante tra Lavreysen e Richardson. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: niente finale delle medaglie per Vece e Cenci, ora il keirin maschile

Approfondimenti su Europei Ciclismo

Gli Europei di ciclismo su pista sono in pieno svolgimento e le gare si fanno sempre più emozionanti.

Questa mattina, gli Europei di ciclismo su pista sono partiti con le qualificazioni del keirin femminile e maschile.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

EUROPEI CICLISMO / PRESENTAZIONE PERCORSO E ANALISI FAVORITI / + PRONOSTICO SUL PODIO

Ultime notizie su Europei Ciclismo

Argomenti discussi: LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: quartetto donne azzurro di bronzo! Paternoster e Bianchi ai piedi del podio; LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: doppio argento per l’Italia con Vece e Venturelli; LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Renato Favero è bronzo nell’inseguimento! Balsamo quarta nell’Omnium; LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: bronzo storico per l’Italia nella team sprint maschile! Quinti Baima e Boscaro.

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: niente finale delle medaglie per Vece e Cenci, ora il keirin maschileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.49 Ecco la finale del keirin maschile: 54 GBR RICHARDSON Matthew 93 NED LAVREYSEN Harrie 155 AIN KALACHNIK ... oasport.it

Europei ciclismo su pista 2026 oggi: orari giovedì 5 febbraio, tv, streaming, italiani in garaI Campionati Europei di ciclismo su pista 2026 vivranno oggi l'ultimo giorno di gare. Nel velodromo di Konya, in Turchia, si assegneranno infatti durante ... oasport.it

ARGENTO SU ARGENTO C’è da festeggiare agli Europei di ciclismo su pista! Miriam Vece è seconda nel chilometro da fermo… Come Federica Venturelli nell’inseguimento individuale! Il medagliere azzurro sale a quota cinque in Turchia e oggi ci so facebook

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: attesa per Simone Consonni nell’omnium - x.com