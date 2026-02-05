LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | ultima giornata attesa per Balsamo Venturelli nella madison

Oggi a Konya si chiude il campionato europeo di ciclismo su pista. L’ultimo giorno vede grande attesa per le gare di Madison con Balsamo e Venturelli, che potrebbero regalare una medaglia importante all’Italia. La manifestazione sta entrando nel vivo e i tifosi sono in fibrillazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026, a Konya, Turchia. L’ultimo giorno di gare prevede una due parti, con la prima che inizierà alle 10.00. La giornata sarà segnata dal keirin, con uomini e donne che si alterneranno in pista, nel primo turno e nei quarti, con le donne ad iniziare. Nella seconda sessione, che inizierà alle 14.30, ci saranno le semifinali e le finali del keirin, separate dalla madison donne, mentre, assegnate le medaglie nel keirin, la madison uomini chiuderà gli Europei. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Konya si chiude la rassegna europea di ciclismo su pista.

La quinta giornata degli Europei di ciclismo su pista a Konya si conclude con la madison azzurra in evidenza.

