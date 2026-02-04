LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Federica Venturelli conquista l’argento nell’inseguimento individuale femminile

Questa sera, a margine dei Campionati Europei di ciclismo su pista, Federica Venturelli si è piazzata seconda nell’inseguimento individuale femminile. La gara si è conclusa con la premiazione, mentre i presenti hanno applaudito la sua prestazione. Venturelli ha dimostrato grande determinazione e velocità, portando a casa un risultato di rilievo per l’Italia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:50 In corso la premiazione dell'inseguimento individuale femminile, gara in cui Federica Venturelli ha vinto l'argento. 17:47 La startlist dell'Omiunm maschile: 70 HUN DRIJVER Bertold 133 SUI VOGEL Alex 3 151 AIN MAZUR Dzianis 73 ITA CONSONNI Simone 139 TUR YILMAZ Ramazan 1 AUT SCHMIDBAUER Maximilian 72 IRL DOBBINS Matti 59 GBR HOBBS Henry 117 SLO PETERLIN Nejc 66 GRE MANTHOS Nikolaos 19 CZE K?ENEK Adam 95 NED DORENBOS Yanne 36 FRA NILSSON JULIEN Oscar 41 GER KLUGE Roger 126 ESP MORA VEDRI Sebastian 107 POR LEITAO Iuri 132 SWE JOHANSSON Gustav 159 AIN SAVEKIN Ilya 27 DEN PEDERSEN Lund Rasmus 10 BEL van den HAUTE Milan 145 UKR CHYZHYKOV Heorhii 17:44 L'attenzione si sposta ora sulla corsa a punti, ultima prova dell'Omnium maschile.

