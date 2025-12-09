LIVE Alle 21 Atalanta-Chelsea le ultime | Palladino con CDK Lookman e Scamacca
In campo alle 21 i nerazzurri a caccia di punti contro una big per evitare i playoff. Arbitra lo spagnolo Hernandez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Pronostici di oggi 17 settembre: Ajax-Inter, Bayern-Chelsea, PSG-Atalanta, Atletico-Liverpool
Risultati Champions League: niente da fare per la Juve col Real Madrid, pareggia l’Atalanta, Chelsea e Liverpool a valanga
Juventus sconfitta dal Real Madrid, Atalanta fermata dallo Slavia Praga, goleade di Chelsea e Bayern
Dove vedere #Atalanta- #Chelsea in tv? Sky o Prime Video, orario Vai su X
I nerazzurri convocati per #AtalantaChelsea The nerazzurri called up for tonight #UCL #GoAtalantaGo ? - facebook.com Vai su Facebook
Champions League, Atalanta-Chelsea LIVE dalle 21 - 0 sul campo dell'Eintracht Francoforte nel suo esordio in Champions League, Raffaele Palladino alza il tiro: a Bergamo, la sua Atalanta ospita il Chelsea di Enzo Maresca, campio ... Scrive msn.com
