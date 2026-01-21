Stasera alle 21, si gioca Atalanta-Athletic Bilbao alla New Balance Arena. La squadra di Palladino schiera CDK e Pasalic alle spalle di Scamacca, con l’obiettivo di ottenere una vittoria importante in Champions League. L’Atalanta cerca di consolidare la posizione tra le prime otto squadre del torneo, puntando a continuità e solidità in questa fase della competizione.

Ad arbitrare il match sarà Danny Makkelie (Ned). Assistenti Hessel Steegstra (Ned) e Jen de Vries (Ned). Quarto uomo Allard Lindhout (Ned). Al Var Michael Salisbury (Eng), assistente Var Andrew Dallas (Sco). (4-2-3-1) Unai Simon; Areso, Dani Vivian, Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I. Williams, Unai Gomes, N. Williams; Guruzeta. Allenatore: Valverde. (3-4-2-1) Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. Allenatore: Palladino. Atalanta-Athletic Bilbao sarà trasmessa in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport (252), Sky Sport 4K e in streaming su Now. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Atalanta-Athletic Bilbao: Palladino con CDK e Pasalic dietro Scamacca

Leggi anche: LIVE Alle 21 Atalanta-Chelsea, le ultime: Palladino con CDK, Lookman e Scamacca

Leggi anche: Napoli-Atalanta, ecco il primo undici di Palladino: Pasalic trequartista dietro a CdK e Lookman

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Pisa Atalanta in tv e streaming: dove vedere la partita; Dove vedere Atalanta-Athletic Bilbao in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Atalanta-Athletic in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; ? LIVE! Pisa-Atalanta 1-1, tutti gli aggiornamenti in diretta.

Atalanta-Athletic Bilbao: Sky, Amazon Prime o Now? Dove vederla in tv e in streamingL' Atalanta ospita Athletic Club nella partita valida per la settima giornata della League Phase della Champions League. Si gioca alle 21 nella New Balance Arena di Bergamo. Per i bergamaschi ... gazzetta.it

Atalanta-Athletic Bilbao: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Atalanta-Athletic Bilbao di Mercoledì 21 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Champions League ... calciomagazine.net

Champions, Atalanta padrona del proprio destino: contro l’Athletic Club per prendersi gli ottavi x.com

L'Atalanta sfida l'Athletic Bilbao per prendersi gli ottavi diretti - facebook.com facebook