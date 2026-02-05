Un giovane si è scagliato contro i carabinieri in piazza Matteotti a Siena. La scena è nata da una discussione sul biglietto, che ha portato il ragazzo a urlare frasi come “Razzista, fascista non mi toccare”. Quando i militari sono intervenuti per calmare gli animi, lui si è ribellato, creando tensione. Alla fine, i carabinieri sono dovuti portarlo via in manette.

di Laura Valdesi SIENA La reazione nei confronti dei carabinieri era stata vibrata. Intervenuti in piazza Matteotti per calmare gli animi e capire cosa stava accadendo, visto che il Pollicino si era fermato proprio davanti alla Posta, se n’erano andati con un giovanissimo in manette. Anche la madre era stata accompagnata in caserma a San Francesco. Arrestati, davanti agli occhi (increduli) dei cittadini. E i due addetti di Autolinee – facevano il loro dovere controllando che tutti avessero il regolare biglietto – allibiti. La donna addetta al servizio non era stata toccata mentre al collega il giovane avrebbe anche sputato, oltre alle minacce di morte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lite per il biglietto, si ribella all’Arma: "Razzista, fascista non mi toccare"

Ad Ancona, il parco dedicato a Norma Cossetto, vittima delle foibe, è al centro di un dibattito pubblico.

