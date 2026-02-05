Lite in strada poi il pugno | batte la testa e muore Ciclista alla sbarra

Una lite in strada tra un ciclista di Dello e Mario Francesco Donadoni di Offlaga si è conclusa in tragedia. Il 69enne ha dato un pugno all’uomo durante un confronto e quest’ultimo è caduto a terra, battendo la testa. È morto poco dopo all’ospedale, e ora il ciclista sarà chiamato a rispondere di omicidio davanti al giudice. La vicenda ha scosso la comunità e solleva ancora una volta il tema della violenza in strada.

Il ciclista 69enne di Dello che, nel luglio del 2023, sferrò il pugno che fece crollare a terra Mario Francesco Donadoni - comparirà davanti al giudice per rispondere della morte del 65 enne di Offlaga. I fatti risalgono all’estate del 2023 e traggono origine da una lite stradale che, in pochi istanti, degenerò in tragedia: un pugno dato dal ciclista fece cadere Donadoni a terra, provocandogli un grave trauma cranico. L’uomo morì tredici giorni dopo in ospedale a causa delle lesioni riportate. Gli avvocati Ennio Buffoli e Davide Scaroni hanno chiesto che il loro assistito venga giudicato con rito abbreviato condizionato all’audizione di due testimoni.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Dello Offlaga Spinge a terra un anziano durante una lite stradale: l’uomo batte la testa e muore in ospedale Gaeta, spinge a terra un anziano durante una lite stradale: l’uomo batte la testa e muore in ospedale Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Dello Offlaga Argomenti discussi: Aggressione choc in strada: donna picchiata con il bastone e investita. Fermati padre e figlia; Lite in strada finisce nel sangue: 16enne ferisce una coetanea con un taglierino; 22enne uccisa con una coltellata dal fratello, lite scoppiata per il cane; Scoppia lite al pronto soccorso di un ospedale di Milano: la polizia arresta un uomo. Lite in strada, poi il pugno: batte la testa e muore. Ciclista alla sbarraIl ciclista 69enne di Dello che, nel luglio del 2023, sferrò il pugno che fece crollare a terra Mario Francesco Donadoni - comparirà davanti al giudice per rispondere della morte del 65 enne di Offlag ... bresciatoday.it Napoli, arrestato il fratello della 22enne accoltellata: ha confessato. Presa a pugni in strada e poi brutalmente uccisaLa Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Jlenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere partenopeo di S ... affaritaliani.it Non è successo in strada. Non è stata una lite esplosa nello spazio pubblico. È successo in casa. Tra le quattro mura di casa. Nella stessa stanza, o poco più in là. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe nato da una discussione banale: la musica troppo alta facebook Ilenia Musella, 22 anni, è stata trasportata in auto all’ospedale Villa Betania, dov’è arrivata morta. Si sospetta una lite familiare per strada x.com

