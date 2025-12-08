Gaeta spinge a terra un anziano durante una lite stradale | l’uomo batte la testa e muore in ospedale

ABBONATI A DAYITALIANEWS I fatti e la dinamica dell’incidente. Un uomo di 46 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi dopo la morte di un anziano a seguito di una lite in strada a Gaeta. Attualmente il 46enne si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’episodio risale all’ 11 agosto. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la lite tra il 46enne e l’anziano sarebbe scoppiata per motivi di viabilità, una discussione comune che però è rapidamente degenerata in colluttazione. Durante l’acceso confronto, l’uomo avrebbe spinto con violenza l’anziano, facendolo cadere a terra e provocandogli un grave trauma cranico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

