Spinge a terra un anziano durante una lite stradale | l'uomo batte la testa e muore in ospedale

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 46 anni è stato arrestato con l'accusa di aver spinto un anziano durante una lite, provocandone la morte. Si trova ora ai domiciliari col braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

