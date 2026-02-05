L’Italia dell’hockey femminile ottiene la prima storica vittoria alle Olimpiadi | battuta la Francia festa in campo
L’Italia dell’hockey femminile segna un pezzo di storia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Le azzurre vincono per la prima volta in un’Olimpiade battendo la Francia 4-1. La partita si gioca davanti al pubblico dell’Ice Hockey Arena di Santa Giulia, che esplode di gioia. È un inizio promettente per le azzurre, che dimostrano di poter fare bene in questa competizione.
Le Olimpiadi di Milano – Cortina 2026 cominciano alla grande per l’Italia dell’hockey. La selezione femminile ha ottenuto la prima storica vittoria in una competizione olimpica: battuta la Francia per 4-1, con le azzurre che hanno da subito entusiasmato il pubblico dell’Ice Hockey Arena di Santa Giulia. Tutino, Roccella, Fantin e Rovere: questi i nomi che rimarranno nella storia dell’hockey italiano e che hanno segnato i gol nella sfida contro la selezione francese. La partita dell’Italia non era iniziata benissimo: la Francia era riuscita ad andare in vantaggio e nella prima fase sembrava essere maggiormente in controllo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
