L’Italia dell’hockey femminile ottiene la prima storica vittoria alle Olimpiadi | battuta la Francia festa in campo

L'Italia dell'hockey femminile segna un pezzo di storia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Le azzurre vincono per la prima volta in un'Olimpiade battendo la Francia 4-1. La partita si gioca davanti al pubblico dell'Ice Hockey Arena di Santa Giulia, che esplode di gioia. È un inizio promettente per le azzurre, che dimostrano di poter fare bene in questa competizione.

Le Olimpiadi di Milano – Cortina 2026 cominciano alla grande per l’Italia dell’hockey. La selezione femminile ha ottenuto la prima storica vittoria in una competizione olimpica: battuta la Francia per 4-1, con le azzurre che hanno da subito entusiasmato il pubblico dell’Ice Hockey Arena di Santa Giulia. Tutino, Roccella, Fantin e Rovere: questi i nomi che rimarranno nella storia dell’hockey italiano e che hanno segnato i gol nella sfida contro la selezione francese. La partita dell’Italia non era iniziata benissimo: la Francia era riuscita ad andare in vantaggio e nella prima fase sembrava essere maggiormente in controllo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa mattina si gioca una partita importante tra Italia e Francia nel torneo olimpico di hockey su ghiaccio femminile.

Questa mattina la nazionale italiana femminile di hockey ghiaccio scende in pista ai Giochi di Milano Cortina 2026.

LIVE Italia-Francia 4-1, Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA: Della Rovere firma il pokerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11' Fuorigioco di Aurard. Gioco fermo e giocatrici che ne approfittano per tornare verso le rispettive panchine. oasport.it

Quando gioca l’Italia nell’hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi 2026? Orari, calendario partite, tvL'Italia dell'hockey ghiaccio femminile è pronta a scendere in campo nel torneo olimpico di Milano Cortina 2026, con un calendario fittissimo nel Girone B ... oasport.it

Comincia il torneo olimpico per le azzurre, che sfidano la Franica nella prima partita del girone. Santa Giulia Ice Hockey Arena Eurosport, Rai #italiahockey #milanocortina2026 #forzaazzurre facebook