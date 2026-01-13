Il Brasile seleziona il sistema EMADS italiano per la sua difesa aerea

Il Brasile ha scelto il sistema EMADS italiano per rafforzare la propria difesa aerea. Con l’obiettivo di migliorare la capacità di sorveglianza e intervento, il paese ha selezionato questa soluzione di medio raggio, preferendola ad altre alternative, tra cui quelle offerte dall’India. Questa decisione evidenzia l’affidabilità e l’efficacia delle tecnologie italiane nel settore della difesa e della sicurezza aerea.

Il Brasile si sta muovendo verso il miglioramento della sua difesa aerea attraverso l’acquisizione di nuovi sistemi a medio raggio, che vedono l’Italia al primo posto come partner preferito rispetto all’India. L’esercito brasiliano ha infatti selezionato il sistema EMADS ( Enhanced Modular Air Defence Solutions ) sviluppato da MBD A Italia insieme a Leonardo per il suo programma SIS AAAe Me AltuME Alc ( Sistema de Artilharia Antiaérea de Média AlturaMedio Alcance ), ovvero per la difesa missilistica a medio raggio. Le trattative sono ancora in corso e un accordo potrebbe essere finalizzato entro la fine dell’anno, per un valore potenziale fino a circa 900 milioni di dollari. 🔗 Leggi su It.insideover.com

