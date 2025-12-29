Azzurro Donna Abruzzo dona un lettino da visita al Centro per l' aiuto alla vita

Il 24 dicembre, Azzurro Donna Abruzzo, rappresentata dalla presidente Valeria Toppetti, ha donato un lettino da visita al Centro per l’aiuto alla vita. La donazione si inserisce nell’impegno dell’associazione nel supportare le famiglie assistite dal Centro, contribuendo a migliorare le condizioni di accoglienza e assistenza quotidiana. Un gesto di solidarietà che rafforza la collaborazione tra le associazioni locali dedicate alla tutela della vita.

