Mal’Aria 2025 Auriemma M5S | Acerra simbolo del fallimento delle politiche ambientali in Campania

Mal’Aria 2025 evidenzia l’emergenza inquinamento nell’area di Acerra, considerata simbolo del fallimento delle politiche ambientali in Campania. I dati di Legambiente sul PM10 confermano una situazione critica che richiede interventi urgenti. Auriemma del Movimento 5 Stelle sollecita il Governo e la Regione a mettere in atto misure concrete per tutelare la salute dei cittadini e migliorare la qualità dell’aria.

I dati di Legambiente sul PM10 confermano l’emergenza cronica: Auriemma (M5S) chiede interventi immediati a Governo e Regione per tutelare la salute dei cittadini.. “Acerra è ancora una volta la città simbolo del fallimento delle politiche ambientali in Campania”. Lo dichiara l’onorevole Carmela Auriemma, deputata del Movimento 5 Stelle, commentando i dati del rapporto Mal’Aria di città 2025 di Legambiente. “Con 86 giorni di superamento del limite di PM10 nella centralina della Zona Industriale e 54 giorni in quella della Scuola Caporale, Acerra si conferma in testa alla classifica delle città fuorilegge. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO, ACERRA RESPIRA L’ARIA PEGGIORE. E NON OSIAMO IMMAGINARE COSA CI ATTENDERÀ IL PRIMO GIORNO DEL NUOVO ANNO. Per il terzo anno di seguito Acerra è in fondo alle classifiche: l’aria che respiriamo - facebook.com facebook