Carmela Auriemma Camera M5S | La manovra del Governo Meloni affonda il Sud | i dati Svimez sono un allarme rosso

L'articolo esplora due notizie di attualità: le preoccupanti conseguenze della manovra del Governo Meloni sul Mezzogiorno, evidenziate dai dati Svimez, e l'incidente di violenza che ha portato all'arresto di un uomo accusato di aver accoltellato un barista. Due eventi che riflettono le sfide sociali ed economiche attuali in Italia.

Andrei Zakabluk, 55 anni, accoltellato fuori dal bar dove lavorava: arrestato il presunto aggressore, indagini in corso. « I numeri parlano chiaro e certificano quello che noi del Movimento 5 Stelle denunciamo da mesi: il Governo Meloni sta facendo pagare il prezzo più salato alle comunità meridionali con una manovra di bilancio iniqua, regressiva e priva di visione sul futuro del Paese ». La Memoria Svimez presentata alla Commissione Bilancio della Camera brucia come una sentenza: tra il 2025 e il 2027 il Mezzogiorno perderà circa 5,3 miliardi di risorse dedicate, con impatti devastanti sulla crescita economica, sull’occupazione e sulla tenuta sociale dell’area più fragile del Paese. Puntomagazine.it

Daniela Torto e Carmela Auriemma - M5S Camera - Question Time | 01/03/2023

