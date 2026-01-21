Allo zoo di Bali non si può più andare a dorso degli elefanti | decisione storica sull'isola indonesiana

Lo zoo di Bali ha annunciato il divieto di passeggiate a dorso degli elefanti, segnando una svolta in un contesto in cui lo sfruttamento degli animali a scopo turistico è ancora diffuso in Indonesia. Questa decisione riflette una crescente sensibilità culturale e la volontà di promuovere pratiche più sostenibili e rispettose del benessere degli elefanti, coinvolgendo anche i visitatori stranieri e contribuendo a un cambiamento di prospettiva.

Lo zoo di Bali ha deciso: non è più consentito andare a dorso degli elefanti. In Indonesia lo sfruttamento dei pachidermi a scopo turistico è ancora all'ordine del giorno ma l'offerta dipende dalla domanda e il cambiamento culturale è necessario non solo a livello locale ma anche e soprattutto da parte dei visitatori stranieri.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: La catastrofica visita allo Zoo di Joel Dicker: “Non si può più dire niente? No, serve solo più responsabilità”

Natale, allo zoo di Madrid un presepe nella vasca degli squaliDurante il periodo natalizio, lo zoo di Madrid ha creato un originale presepe sott’acqua nella vasca degli squali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Plastilina negli scarichi e rubinetti aperti: chi ha allagato la scuola? Ce lo racconta La Catastrofica Visita allo Zoo, il nuovo libro di Joel DickerC’è una domanda che uno proprio non deve farsi prima di leggere La Catastrofica Visita allo Zoo di Joel Dicker: come mai lo svizzero non ha scritto un altro (bel) thriller e si è dedicato a un libro ... ilfattoquotidiano.it

scusate la domanda forse stupida, pensavo ma può essere una buona idea dalle Gili prendere la barca e un volo da lombok a Bali, in modo da guadagnare un giorno di mare alle Gili in sostanza avrei il volo da Bali il 23 agosto sera , per evitare di andare via facebook