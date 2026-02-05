L’Isola dei Famosi torna in televisione dopo settimane di incertezza. Mediaset ha deciso di riprendere il programma, sorprendendo molti addetti ai lavori e fan del reality. La produzione ha annunciato che la trasmissione riprenderà a breve, senza ulteriori rinvii. Gli spettatori attendono con curiosità le prossime puntate, mentre i protagonisti si preparano a tornare in Honduras.

Un colpo di scena che ha sorpreso molti nel panorama televisivo italiano: L’Isola dei Famosi sta per tornare. Dopo che Pier Silvio Berlusconi aveva dichiarato a fine 2024 che il reality probabilmente non avrebbe visto la luce in questa stagione, ora la situazione sembra essere completamente cambiata. I casting sono già iniziati e la macchina organizzativa si è messa in moto per quello che potrebbe essere un ritorno trionfale del celebre programma. Casting in corso: la preparazione è già iniziata. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, in questi giorni sono attivamente in corso i casting a Milano per selezionare la squadra di naufraghi che popolerà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - L’Isola dei Famosi torna in TV: il clamoroso dietrofront di Mediaset

Approfondimenti su Isola dei Famosi

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Isola dei Famosi

Argomenti discussi: ‘’L’isola dei famosi’’ per Sam Raimi: un horror. La recensione del film ‘’Send Help’’; Isola dei famosi 2026, lavori in corso: si cercano i naufraghi del cast, quando potrebbe andare in onda; Francesco Salvi oggi: Senza tv non esisti. Ho detto di no a Grande Fratello e L'Isola dei Famosi. Dopo Drive In guadagnai milioni; Grande Fratello: Mediaset conferma la conduzione di Ilary Blasi!.

Quando inizia L’Isola dei Famosi: al via i casting e chi condurrà la nuova edizione 2026Casting in corso per L’Isola dei Famosi 2026: provini iniziati e ipotesi di partenza tra maggio e luglio 2026 mentre la produzione definisce il ... alfemminile.com

Isola dei famosi 2026, lavori in corso: si cercano i naufraghi del cast, quando potrebbe andare in ondaFervono i preparativi per L'isola dei famosi 2026. Fanpage.it ha appreso che i primi papabili naufraghi sono stati convocati a Milano per il consueto provino ... fanpage.it

Sembra che l' #Isoladeifamosi si farà Ecco quanto riporta #Fanpage: "Fanpage.it ha appreso che i casting sono attualmente in corso. A Milano, infatti, si stanno tenendo i primi colloqui con i personaggi che potrebbero diventare i naufraghi della nuova edizione facebook