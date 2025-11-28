Mediaset rivoluzione nei palinsesti | slitta L’Isola dei Famosi torna il GF Vip e arriva Isobel Kinnear a Caduta Libera

Lo slittamento dell’Isola dei Famosi: la protesta dei Garifuna blocca la produzione. La macchina di Mediaset è costretta a rivedere i suoi piani. Come anticipato da Davide Maggio, L’Isola dei Famosi subisce uno slittamento a causa della protesta dei Garifuna, una comunità dell’Honduras che vive nelle aree coinvolte dalle riprese del reality. La protesta nasce dai divieti di navigazione e pesca imposti durante le registrazioni: limitazioni che, per i Garifuna, significano ostacoli alla sopravvivenza quotidiana. Non si parla solo di pesca: i divieti colpiscono anche attività indispensabili come la raccolta di legna e la gestione del turismo locale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

