Grande Fratello Vip 2026 via libera da Mediaset L’Isola dei Famosi è a rischio cancellazione

Dopo aver visionato i concorrenti, Berlusconi approva il cast del GF Vip 2026. L'Isola dei Famosi slitta o potrebbe non andare in onda a causa delle proteste della comunità Garfuna. Nuovi rumors sulla prossima edizione del Grande Fratello VIP l'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, avrebbe dato il via libera definitivo al reality dopo aver visionato l'elenco dei concorrenti che hanno accettato di chiudersi nella Casa dei Lumina Studio per circa cento giorni. Quando (e perché) cambia la data del Grande Fratello Vip In un primo momento si era ipotizzato che l'atteso reality condotto da Alfonso Signorini potesse partire a gennaio dopo la fine della versione nip attualmente in onda e condotta da Simona Ventura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

