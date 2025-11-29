Grande Fratello Vip 2026 via libera da Mediaset L’Isola dei Famosi è a rischio cancellazione

Movieplayer.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver visionato i concorrenti, Berlusconi approva il cast del GF Vip 2026. L'Isola dei Famosi slitta o potrebbe non andare in onda a causa delle proteste della comunità Garfuna. Nuovi rumors sulla prossima edizione del Grande Fratello VIP l'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, avrebbe dato il via libera definitivo al reality dopo aver visionato l'elenco dei concorrenti che hanno accettato di chiudersi nella Casa dei Lumina Studio per circa cento giorni. Quando (e perché) cambia la data del Grande Fratello Vip In un primo momento si era ipotizzato che l'atteso reality condotto da Alfonso Signorini potesse partire a gennaio dopo la fine della versione nip attualmente in onda e condotta da Simona Ventura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

grande fratello vip 2026 via libera da mediaset l8217isola dei famosi 232 a rischio cancellazione

© Movieplayer.it - Grande Fratello Vip 2026, via libera da Mediaset. L’Isola dei Famosi è a rischio cancellazione

Contenuti che potrebbero interessarti

grande fratello vip 2026Grande Fratello Vip 2026, via libera da Mediaset. L’Isola dei Famosi è a rischio cancellazione - L'Isola dei Famosi slitta o potrebbe non andare in onda a causa delle proteste della comunità Garfuna. Si legge su movieplayer.it

grande fratello vip 2026Grande Fratello VIP 2026: chi sono i concorrenti alla corte di Alfonso Signorini? - Il padrone di casa Alfonso Signorini avrebbe già consegnato i nomi a Pier Silvio Berlusconi: ma quali ... Secondo cosmopolitan.com

GF Vip 2026: cast ufficiale confermato, ecco chi entra nella casa - Grande Fratello Vip 2026 pronto a partire: confermata la fumata bianca sul cast con i primi concorrenti ufficiali, tra cantanti, attori e personaggi vip italiani. Riporta quilink.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Vip 2026