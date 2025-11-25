Tempo di lettura: 2 minuti Con 9.083 preferenze, Livio Petitto conquista uno dei seggi regionali più pesanti dell’Irpinia e commenta a caldo un risultato che definisce “importantissimo”. Il neo consigliere regionale sottolinea come il voto premi il lavoro svolto negli ultimi anni e il radicamento costruito nei 118 comuni della provincia. Nelle sue prime dichiarazioni, Petitto analizza il quadro complessivo della competizione e mette in evidenza le difficoltà del centrodestra a livello regionale: “Non è stato premiato il progetto del centrodestra. Gli elettori sono stati chiari e hanno scelto una sorta di continuità, nonostante una coalizione avversaria particolare e controversa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Petitto tra i più votati d’Irpinia: “Una vittoria costruita sul territorio”