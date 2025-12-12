Torna il festival Fermenti – Musica a Km Zero dedicato ai talenti musicali del territorio

Il festival “Fermenti – Musica a Km Zero” torna a Fasano il 17 dicembre 2025, presso il Ciaia Lab. Alla sua quarta edizione, l’evento promuove i talenti musicali locali, offrendo un’occasione unica per scoprire e valorizzare la creatività del territorio attraverso performance live e iniziative culturali.

 FASANO – Mercoledì 17 dicembre 2025, al Ciaia Lab – Laboratorio Urbano di Fasano, tornaFermentiMusica a Km Zero”, il festival dedicato ai talenti musicali del territorio giunto alla sua quarta edizione. L’evento è promosso dal Comune di Fasano, in particolare dall’assessorato alle Politiche. Brindisireport.it

