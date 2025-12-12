Torna il festival Fermenti – Musica a Km Zero dedicato ai talenti musicali del territorio
Il festival “Fermenti – Musica a Km Zero” torna a Fasano il 17 dicembre 2025, presso il Ciaia Lab. Alla sua quarta edizione, l’evento promuove i talenti musicali locali, offrendo un’occasione unica per scoprire e valorizzare la creatività del territorio attraverso performance live e iniziative culturali.
FASANO – Mercoledì 17 dicembre 2025, al Ciaia Lab – Laboratorio Urbano di Fasano, torna “Fermenti – Musica a Km Zero”, il festival dedicato ai talenti musicali del territorio giunto alla sua quarta edizione. L’evento è promosso dal Comune di Fasano, in particolare dall’assessorato alle Politiche. Brindisireport.itTorna Errichetta Festival, l'evento che intreccia tradizione e ricerca, ospitando concerti di artisti internazionali e nuove produzioni originali. Il programma si amplia quest'anno con proiezioni cinematografiche dedicate alle musiche del mondo, performance os - facebook.com facebookTorino Film Festival 2025 – 43ª edizione Il TFF torna dal 21 novembre con una grande novità: Paul Newman è il protagonista! Per scoprire programma, ospiti e novità: eventi.comune.torino.it/calendario/43-… x.com