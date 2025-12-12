Chi è Narges Mohammadi premio Nobel per la Pace 2023 | leader del movimento ‘Donna vita libertà’ e icona della resistenza civile in Iran

Narges Mohammadi, premiata con il Nobel per la Pace nel 2023, è una figura di spicco nel movimento per i diritti delle donne e la resistenza civile in Iran. Leader del movimento ‘Donna, vita, libertà’, è simbolo della lotta contro le repressioni del regime iraniano. Recentemente, è stata arrestata durante una cerimonia commemorativa, suscitando attenzione internazionale sulla sua vicenda.

Firenze – Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace 2023, è stata arrestata con modalità “violente” dalle forze di sicurezza durante una cerimonia commemorativa a Mashhad per Khosrow Alikordi, avvocato per i diritti umani recentemente scomparso. La 53enne, figura di riferimento del movimento "Donna, vita, libertà” e simbolo della resistenza civile in Iran, si trovava tra un piccolo gruppo di attivisti di rilievo nazionale, tra cui la giornalista Sepideh Gholian, quando agenti in borghese hanno circondato l’edificio, sequestrato cellulari e condotto un vero e proprio raid preventivo. Il marito di Mohammadi, l’attivista Taghi Rahmani, che vive in esilio a Parigi, ha confermato l’arresto via X, precisando che anche il fratello dell’attivista era presente e aveva potuto constatare quanto accaduto. Quotidiano.net

