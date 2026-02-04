Ascolti tv martedì 3 febbraio ‘L’Invisibile’ su Rai1 domina il prime time

Ieri sera, su Rai1, la miniserie ‘L’Invisibile’ ha conquistato il prime time. Con oltre quattro milioni di spettatori, ha superato la concorrenza e si è confermata come uno dei programmi più visti della serata. La storia sulla cattura di Matteo Messina Denaro ha attirato l’attenzione di tanti italiani, che hanno seguito con interesse ogni scena.

(Adnkronos) – La miniserie 'L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro', in onda ieri martedì 3 febbraio su Rai1, ha dominato il prime time con 4.016.000 spettatori, raggiungendo il 23,7% di share. Medaglia d'argento per 'Io Sono Farah' su Canale 5 che ha interessato 1.820.000 spettatori e il 12,3% di share mentre La7 con . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

La fiction sulla cattura di Matteo Messina Denaro ha attirato l’attenzione di milioni di spettatori, portando Rai1 in testa con un ascolto molto superiore alla concorrenza.

Ieri sera, il prime time in Italia è stato tutto incentrato su Rai1, che ha vinto la serata con il documentario “L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro”.

Ascolti tv 3 febbraio: chi ha vinto tra L’Invisibile La cattura di Matteo Messina Denaro e Io sono FarahGli ascolti tv di martedì 3 febbraio 2026. Chi ha vinto tra Rai 1 con L'Invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro e Canale5 con Io sono Farah ... fanpage.it

Ascolti tv ieri (27 gennaio): Lino Guanciale fa volare Rai 1, De Martino stacca Gerry ScottiL’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro vince col 23,7% di share, Io sono Farah al 12,3%, Affari Tuoi da sogno batte La Ruota: tutti i dati Auditel ... libero.it

