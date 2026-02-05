L’Invisibile avrà una seconda stagione
La serie “L’Invisibile” tornerà con una seconda stagione. Pietro Valsecchi, produttore e ideatore, non si ferma: vuole continuare a raccontare questa storia, puntando su ulteriori sviluppi. Dopo aver trasformato un fatto di cronaca in un romanzo televisivo, ora punta a mantenere alta l’attenzione e a far crescere la serie.
CVD = Come Volevasi Dimostrare: Pietro Valsecchi non soltanto ha trasformato in un romanzo un fatto di cronaca, ma ha tutta l’intenzione di cavalcarne il successo dando vita a nuovi capitoli. Ebbene sì: L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro avrà una seconda stagione. Una decisione sorprendente e in teoria non scontata, che nasce dal buon riscontro auditel – media del 23% di share – e dalla soddisfazione che Valsecchi non nasconde all’ Ansa. Alla luce dell’interesse suscitato e del valore del racconto, stiamo già lavorando al seguito della serie. Dopo il grande successo di ascolti registrato ieri sera dalla fiction civile dedicata alla cattura di Matteo Messina Denaro è doveroso sottolineare l’ importanza del risultato raggiunto, soprattutto considerando una serata televisiva particolarmente complessa e altamente competitiva. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro non avrà una seconda stagioneL'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro non avrà una stagione 2. La serie è concepita come miniserie. tvserial.it
L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro avrà una seconda stagione: racconterà cosa è successo dopo l’arrestoAlla luce dell’interesse suscitato e del valore del racconto, stiamo già lavorando al seguito della serie. La seconda stagione approfondirà ciò che è accaduto dopo la cattura: le indagini successive, ... strettoweb.com
L’Invisibile è la vera sorpresa di questo inizio 2026. Molto di più di un semplice racconto di una storia vera. La cattura di Matteo Messina Denaro diventa a tutti gli effetti una serie d’azione che coinvolge dall’inizio alla fine, proprio come se fossimo tornati ai te facebook
