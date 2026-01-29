Wonder Man la nuova serie Marvel avrà una seconda stagione?
La serie Marvel Wonder Man potrebbe tornare per una seconda stagione. Dopo aver debuttato da poco su streaming, ha già fatto parlare di sé, ricevendo commenti positivi dalla critica e interesse da parte dei fan. La domanda ora è: ci sarà un seguito per la storia di Simon Williams?
L'ultima serie dei Marvel Studios approdata in streaming nella giornata di ieri ha convinto la critica internazionale con i fan che già si chiedono se la storia di Simon Williams proseguirà. La nuova serie dei Marvel Studios, Wonder Man, ha debuttato ieri su Disney+ con tutti e otto gli episodi previsti della sua prima stagione. Alla fine, saranno gli ascolti a decidere se la storia continuerà. Tuttavia, nulla impedisce a Simon Williams e Trevor Slattery di apparire in altri progetti targati Marvel Studios (come accaduto a Ms. Marvel in The Marvels). Già il solo fatto che la prima stagione sia stata distribuita in un'unica soluzione sulla piattaforma streaming fa capire che i Marvel Studios non puntassero molto sul successo della serie con Yahya Abdul-Mateen II, anche se non è stata ancora . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
