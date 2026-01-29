La serie Marvel Wonder Man potrebbe tornare per una seconda stagione. Dopo aver debuttato da poco su streaming, ha già fatto parlare di sé, ricevendo commenti positivi dalla critica e interesse da parte dei fan. La domanda ora è: ci sarà un seguito per la storia di Simon Williams?

L'ultima serie dei Marvel Studios approdata in streaming nella giornata di ieri ha convinto la critica internazionale con i fan che già si chiedono se la storia di Simon Williams proseguirà. La nuova serie dei Marvel Studios, Wonder Man, ha debuttato ieri su Disney+ con tutti e otto gli episodi previsti della sua prima stagione. Alla fine, saranno gli ascolti a decidere se la storia continuerà. Tuttavia, nulla impedisce a Simon Williams e Trevor Slattery di apparire in altri progetti targati Marvel Studios (come accaduto a Ms. Marvel in The Marvels). Già il solo fatto che la prima stagione sia stata distribuita in un'unica soluzione sulla piattaforma streaming fa capire che i Marvel Studios non puntassero molto sul successo della serie con Yahya Abdul-Mateen II, anche se non è stata ancora . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Wonder Man, la nuova serie Marvel avrà una seconda stagione?

Approfondimenti su Wonder Man

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Wonder Man

