It | Welcome to Derry avrà una seconda stagione? Gli autori svelano il futuro della serie
Dopo la conclusione della prima stagione di It: Welcome to Derry, i fan si interrogano sul futuro della serie. Gli autori hanno recentemente fornito aggiornamenti e rassicurazioni riguardo a una possibile seconda stagione, alimentando l'interesse e le speranze degli appassionati.
Con la conclusione della prima stagione della serie prequel su Sky, i fan già si stanno chiedendo se una seconda arriverà mai, ma ci hanno pensato direttamente gli autori a rassicurare tutti La prima stagione di It: Welcome to Derry si è ufficialmente conclusa con il suo decimo episodio su HBO Max (in Italia è disponibile su Sky e NOW), ma i fan già si chiedono sei sarà mai una seconda stagione. A rispondere a questa domanda ci ha pensato uno degli autori e produttori dello show, Andy Muschietti, il quale ha anche provveduto a fornire una panoramica su quello che i fan possono aspettarsi dallo show.
IT: Welcome to Derry | Official Trailer | HBO Max
Andy Muschietti ha confermato che IT: Welcome to Derry segue ancora un piano narrativo di tre stagioni. La prima è ambientata negli anni '60, mentre la Stagione 2 tornerà al 1935 e la Stagione 3 affonderà le radici nel 1908, esplorando i cicli precedenti del
L'ultimo episodio della prima stagione di Welcome to Derry è ufficialmente disponibile su Sky e Now TV. x.com