Dopo la conclusione della prima stagione di It: Welcome to Derry, i fan si interrogano sul futuro della serie. Gli autori hanno recentemente fornito aggiornamenti e rassicurazioni riguardo a una possibile seconda stagione, alimentando l'interesse e le speranze degli appassionati.

© Movieplayer.it - It: Welcome to Derry avrà una seconda stagione? Gli autori svelano il futuro della serie

Con la conclusione della prima stagione della serie prequel su Sky, i fan già si stanno chiedendo se una seconda arriverà mai, ma ci hanno pensato direttamente gli autori a rassicurare tutti La prima stagione di It: Welcome to Derry si è ufficialmente conclusa con il suo decimo episodio su HBO Max (in Italia è disponibile su Sky e NOW), ma i fan già si chiedono sei sarà mai una seconda stagione. A rispondere a questa domanda ci ha pensato uno degli autori e produttori dello show, Andy Muschietti, il quale ha anche provveduto a fornire una panoramica su quello che i fan possono aspettarsi dallo show. Movieplayer.it

IT: Welcome to Derry | Official Trailer | HBO Max

Finn Wolfhard di Stranger Things nel finale di IT – Welcome to Derry: l’incredibile colpo di scena che cambia tutto - Che cosa ci fa l'attore di Stranger Things nel finale di stagione di It - fanpage.it