Lino Banfi in sedia a rotelle spuntano le immagini Cosa succede

Lino Banfi è stato visto in sedia a rotelle, e le immagini stanno facendo il giro del web. Si tratta di un momento di vita quotidiana che ha catturato l’attenzione, più di quanto ci si aspettasse. Le foto mostrano il noto attore mentre si muove con una sedia a rotelle, suscitando curiosità e preoccupazione tra i fan. Banfi non ha ancora commentato pubblicamente, ma intanto le immagini continuano a circolare, alimentando le discussioni sui social.

C'è un momento di quotidianità, diventato virale, che racconta molto più di una semplice passeggiata. Protagonista è Lino Banfi, 89 anni, ripreso mentre si muove su una sedia a rotelle spinto dalla figlia Rosanna Banfi. Un frammento intimo, condiviso proprio da lei sui social, che mostra l'attore pugliese nel tentativo di passare inosservato, con il cappuccio calato sul volto per non farsi riconoscere. La scena è accompagnata da un dialogo ironico e affettuoso tra padre e figlia. Rosanna lo riprende mentre cerca di mimetizzarsi e lo incalza con una battuta: "Sei in incognito? ti vergogni a farti vedere che vai sulla sedia perché sei pigro?".

