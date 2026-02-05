Lino Banfi in sedia a rotelle sputano le immagini Cosa succede

Inaspettatamente, Lino Banfi è stato fotografato in sedia a rotelle mentre faceva una passeggiata. Le immagini hanno fatto il giro del web, suscitando sorpresa tra i fan. Nessuna spiegazione ufficiale, ma l’episodio ha attirato l’attenzione di molti, dimostrando come anche le piccole cose quotidiane possano diventare virali sui social.

C’è un momento di quotidianità, diventato virale, che racconta molto più di una semplice passeggiata. Protagonista è Lino Banfi, 89 anni, ripreso mentre si muove su una sedia a rotelle spinto dalla figlia Rosanna Banfi. Un frammento intimo, condiviso proprio da lei sui social, che mostra l’attore pugliese nel tentativo di passare inosservato, con il cappuccio calato sul volto per non farsi riconoscere. La scena è accompagnata da un dialogo ironico e affettuoso tra padre e figlia. Rosanna lo riprende mentre cerca di mimetizzarsi e lo incalza con una battuta: “Sei in incognito? ti vergogni a farti vedere che vai sulla sedia perché sei pigro?”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Lino Banfi in sedia a rotelle, sputano le immagini. Cosa succede Approfondimenti su Lino Banfi Lino Banfi in sedia a rotelle, escono le immagini. La figlia Rosanna: “Perché ti vergogni” Lino Banfi è stato fotografato in sedia a rotelle mentre passeggiava per strada. Paura per il volto di Uomini e Donne: in ospedale sulla sedia a rotelle. Cosa è successo La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Lino Banfi Lino Banfi in sedia a rotelle si vergogna quando è in pubblico: guardaLino Banfi in sedia a rotelle si vergogna quando è in pubblico: guarda le immagini condivise dalla figlia Rosanna ... gossip.it Lino Banfi si vergogna della sedia a rotelle in pubblicoLino Banfi si vergogna della sedia a rotelle in pubblico: l'attore viene preso in giro dalla figlia mentre tenta di ... gossip.it Lino Banfi nel corso di un’intervista ricorda cosa successe durante gli Europei vinti dall’Italia. Il suo coinvolgimento portò fortuna agli azzurri. Tutto però iniziò con una telefonata finita male con Chiellini: https://fanpa.ge/Ry5MZ facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.