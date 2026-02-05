Lindsey Vonn si sta allenando duramente in palestra, nonostante il ginocchio rotto. La campionessa non si dà per vinta e spera di scendere in pista domenica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le sue condizioni sono ancora delicate, ma lei è determinata a provarci.

Lindsey Vonn si sta allenando alacremente nonostante la rottura del legamento crociato sinistro e punta a prendere parte alla discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma domenica 8 febbraio (ore 11.30) sull'amatissima pista Olympia delle Tofana nella Perla delle Dolomiti. L'infortunio rimediato nella discesa di Crans Montana ha avuto gravi conseguenze, ma la fuoriclasse statunitense non demorde e vuole essere a tutti i costi della partita. La formidabile 41enne, annunciata tra le grandi favorite della rassegna a cinque cerchi prima della brutta caduta rimediata settimana scorsa in Svizzera, ha postato sui propri profili social un video mentre si allena in palestra, con squat a corpo libero e con il bilanciere, tra cambi di direzione e salti.

© Oasport.it - Lindsey Vonn, allenamenti durissimi in palestra con il ginocchio rotto: “Non mollo”. Domenica la discesa alle Olimpiadi?

Lindsey Vonn ha sorpreso tutti dopo la caduta a Crans-Montana.

Lindsey Vonn annuncia che parteciperà alle Olimpiadi di Milano Cortina, nonostante abbia il crociato rotto.

