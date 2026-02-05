L’incrocio tra campioni europei Insigne | Spero di giocare subito

L’incrocio tra campioni europei si avvicina e i tifosi sono in fermento. Insigne si dice pronto a scendere in campo fin dall’inizio e spera di poter aiutare la squadra fin da subito. Intanto, il Cesena cerca di mantenere il suo record positivo contro il Pescara al Manuzzi: negli ultimi vent’anni, la squadra di casa non ha mai perso contro gli avversari, con sei vittorie e due pareggi nelle ultime otto sfide.

Negli ultimi vent'anni il Cesena non ha mai perso contro il Pescara al Manuzzi: sei gli incontri, tutti vittoriosi gli ultimi quattro, due pareggi gli altri. La ciliegiona, il piatto forte risale all'ultima partita, al 30 marzo 2024, quando il Cesena di Toscano conquistò la promozione in B con quattro turni di anticipo proprio battendo gli abruzzesi dell'ex bianconero Emmanuel Cascione per 1-0 in una sfida che non si sbloccava. Il guizzo per l'apoteosi arrivò al 42' del secondo tempo quando su un calcio d'angolo Edoardo Pierozzi (ora al Benevento) svettò di testa, da meno di un quarto d'ora aveva sostituito Adamo.

