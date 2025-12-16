Insigne | Spero che il Napoli vinca la Supercoppa al lavoro per rientrare
Lorenzo Insigne, ex calciatore del Napoli, ha visitato l'Ospedale Santobono, condividendo alcune riflessioni sulla squadra e sul suo recupero. L’attaccante ha espresso il suo desiderio di vedere il Napoli vincere la Supercoppa e ha aggiornato sui progressi nel suo percorso di rientro. Un gesto di vicinanza e speranza per i tifosi azzurri.
Le parole dell’ex azzurro in visita ai piccoli pazienti dell’Ospedale Santobono. Lorenzo Insigne, ex calciatore azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni dall’Ospedale Santobono, dove ha incontrati . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net
L'EX - Insigne: "Ritorno in Serie A? Mi sto allenando, vedremo cosa accadrà, spero che il Napoli vinca la Supercoppa Italiana" - Al Santobono Pausilipon l'ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha incontrato i piccoli pazienti distribuendo libri e doni nel reparto di oncologia pediatrica della struttura. msn.com
