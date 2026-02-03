Catania incrocio pericoloso tra via D’Annunzio e corso delle Province | Subito più sicurezza

Questa sera si è verificato un altro incidente all’incrocio tra via D’Annunzio e corso delle Province, uno dei punti più trafficati di Catania. La zona è già sotto pressione e i residenti chiedono interventi immediati per aumentare la sicurezza. La paura cresce tra chi passa di lì ogni giorno.

L'ennesimo incidente stradale si è verificato ieri sera all'incrocio tra via Gabriele D'Annunzio e corso delle Province, uno dei punti più trafficati della zona. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze gravi, ma l'episodio ha riacceso le preoccupazioni di residenti e commercianti. A denunciare la situazione è la consigliera Angela Cerri, che chiede un intervento immediato per mettere in sicurezza l'area. "Serve un semaforo e maggiore visibilità". Secondo la consigliera, è necessario agire con urgenza: "L'incrocio va messo in sicurezza al più presto", sottolinea, chiedendo il potenziamento dei sistemi di sicurezza stradale.

