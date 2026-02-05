Lilly sponsor dei Giochi Cinquanta dipendenti diventano volontari

Cinquanta dipendenti dello stabilimento Lilly di Sesto si preparano a vivere le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 come volontari. Da mesi, si sono iscritti e stanno ricevendo le ultime indicazioni per partecipare attivamente, lasciando le scrivanie e i laboratori per aiutare sulle piste da sci. Per due settimane, saranno presenti tra gli eventi, pronti a dare il loro contributo in un’esperienza che promette di essere indimenticabile.

Dalle scrivanie e laboratori alle piste da sci. Per vivere l'emozione olimpica. Un'esperienza indimenticabile quella che stanno vivendo 50 dipendenti dello stabilimento Lilly di Sesto che, nelle diverse sedi delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, offriranno il loro apporto come volontari per due settimane. Le giornate di servizio saranno totalmente pagate come lavorative dall'azienda che si accollerà anche i costi dell'ospitalità per i 50 volontari. Si tratta di una delle iniziative promosse per i dipendenti da Lilly, sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, e la proposta ha avuto un notevole riscontro: le candidature per poter vivere sul campo l'avventura olimpica sono state infatti decisamente di più rispetto a quelle necessarie e l'azienda ha dovuto operare una selezione.

