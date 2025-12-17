I dipendenti di Cipierre si impegnano come volontari, dedicando due giornate alla riqualificazione di Palazzo Solera Mantegazza a Bernareggio. Un'iniziativa che rafforza il legame tra l’azienda e la comunità, valorizzando il ruolo sociale dei lavoratori e contribuendo al miglioramento del patrimonio culturale locale.

© Ilgiorno.it - I dipendenti della Cipierre diventano volontari

Lavoratori al servizio della comunità. L’azienda che si è messa a disposizione di tutti è Cipierre. Per i dipendenti due giornate di volontariato aziendale che ha impegnato il personale nella riqualificazione di Palazzo Solera Mantegazza, a Bernareggio, la città che ospita il quartier generale del marchio dell’elettronica. L’intervento si è concentrato sui locali utilizzati dal Gruppo Anziani che a partire da gennaio accoglierà anche le attività del progetto Ben-Essere 2.0, un nuovo presidio sociale dedicato alla promozione della salute, alla prevenzione e al rafforzamento delle relazioni. Il progetto ospita realtà diverse, uno Spazio BeBè per l’incontro fra neogenitori e altre figure di cura di bambini 0-3 anni; Adesso Genitori, percorsi di sostegno alla genitorialità; LiberaMente, sportello di ascolto psicologico e orientamento e Link – Facilitazione di Comunità, una figura professionale che intercetta bisogni emergenti, facilita rapporti e partecipazione, orienta ai servizi. Ilgiorno.it

