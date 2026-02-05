La biblioteca Lazzerini riprende il servizio di prestito a domicilio. Da oggi, torna disponibile il progetto

Riparte il servizio di prestito a domicilio organizzato dalla Lazzerini che porta il titolo La Biblioteca a casa tua. L’obiettivo è quello di arrivare sempre di più ai cittadini non autosufficienti, più fragili, o che hanno difficoltà a uscire dal proprio domicilio. Il servizio, affidato all’Arci, è completamente gratuito e prevede la consegna direttamente a casa di libri, cd e audiolibri. Ecco come funziona. Chi abita a Prato, non è autosufficiente e vuole usufruire del prestito a domicilio, dovrà semplicemente chiamare il numero 0574 1837850 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.30 oppure inviare una mail all’indirizzo prestitoadomiciliolazzerini@comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Libri a domicilio. Riparte il prestito. Lazzerini e Arci

