Storie a domicilio e delivery poetry | in un comune del barese la scuola porta i libri tra la gente

In un paese del Barese, la scuola ha deciso di arrivare direttamente tra le persone. Con il progetto

In un piccolo comune di Bari, la scuola porta i libri tra la gente con il progetto “Fuori Con-Testo”. Grazie alle donazioni dei cittadini, gli studenti recitano poesie a domicilio e mettono in scena spettacoli teatrali, costruendo un’alleanza educativa che unisce cultura e territorio. In un piccolo comune di Bari, l’educazione supera i confini dell’edificio scolastico. Un istituto comprensivo del territorio ha avviato l’iniziativa “Fuori Con-Testo”, un progetto che porta fisicamente gli studenti e i volumi da loro amati tra le strade del paese, come riporta Repubblica. Tutto nasce da uno scambio virtuoso: la cittadinanza ha finanziato la biblioteca scolastica donando numerosi libri; i ragazzi, per ricambiare, portano quelle storie fuori dalle aule, condividendole con chiunque voglia ascoltare.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

