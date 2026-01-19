Chiastra | Finti aiuti al commercio soldi anche ai circoli Arci | così Parma non riparte

L’attuale amministrazione di Parma continua a ricevere critiche per le sue politiche di sostegno economico. Il recente bando, presentato come aiuto al commercio, sembra invece favorire circoli Arci e altri enti, senza apportare benefici concreti alle attività locali. Questa discrepanza tra dichiarazioni e azioni alimenta il senso di insoddisfazione tra commercianti e cittadini, evidenziando la necessità di interventi più mirati e trasparenti per il rilancio della città.

